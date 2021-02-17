Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 февраля Облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха -5 ..10°С, по юго-западу -2..4°С °С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями .Местами по городу возможен небольшой кратковременный снег (вероятность осадков 30-40%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром -7..-9°С, днем -5..-7°С, вечером -8..-10°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 17 февраля»

▪ Опубликовано 17.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36305 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 17 февраля».