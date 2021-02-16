Прогноз погоды по республике на 17-19 февраля

17 февраля погодные условия в Беларуси будет определять прохождение малоактивных фронтальных разделов на фоне области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Местами по республике, а ночью во многих районах Витебской и Могилевской областей пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -10..-16°С, местами -17..-20°С, по юго-западу Брестской области она составит -7..-9°С; днем от -2°С по юго-западу до -10°С по востоку страны. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

18-19 февраля наша страна будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодном воздухе арктического происхождения. Переменная облачность.

18 февраля переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -16..-23°С, местами воздух будет охлаждаться до -24..-25°С, днем -7..-14°С; в юго-западных районах она составит ночью -12..-15°С, днем -5..-6°С.

19 февраля переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -20..-26°С, местами до -28°С, днем -7..-14°С; в юго-западных районах ночью -16..-19°С, днем -3..-6°С.