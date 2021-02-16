Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 16 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь по северо-востоку небольшой кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха максимальная днем -5.. -10°С, по востоку -11.. -14°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха утром -20..-22°С, днем -7..-9°С, вечером -10..-12°С.
Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 16 февраля»
▪ Опубликовано 16.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36301 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 16 февраля».