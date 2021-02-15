Прогноз погоды по республике на 16-18 февраля

16 февраля погоду в стране в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем по северо-востоку страны пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -17..-23°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -24..-26°С, в западных районах она составит -12..-16°С; днем -5..-10°С, по востоку -11..-14°С. Атмосферное давление будет падать.

17 февраля погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в юго-западных и северо-восточных районах республики скажется влияние фронтальных разделов. Облачно с прояснениями. В юго-западных и северо-восточных районах страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -10..-17°С, днем -3..-10°С; по юго-западу она составит ночью -7..-9°С, днем -2..+1°С.

18 февраля страна окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодном воздухе северных широт, только ночью по юго-западу республики сохранится влияние малоактивного фронтального раздела. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-западу страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -16..-23°С, местами -24..-25°С, днем -7..-14°С; в юго-западных районах она составит ночью -10..-15°С, днем -4..-6°С.