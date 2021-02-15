На реках преобладает небольшой спад уровней воды

По состоянию на 15 февраля на реках страны наблюдается ледостав толщиной 7-32 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи.

На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Лукомское, Дривяты, Нарочь и Червоное наблюдается сплошной ледяной покров толщиной от 25 см до 34 см.

На реках преобладает спад уровней воды, небольшой (1-18 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Речица, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Гомель, Припяти на участке Петриков – Мозырь, некоторых их притоках, а также отдельных притоках Западной Двины и Немана.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Светлогорск, притоках Припяти реках Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка.

В ближайшие дни на реках юга и юго-запада страны будет преобладать рост уровней воды, на остальных реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды и ровный их ход. В ледовом режиме рек существенных изменений не ожидается.