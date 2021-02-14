Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 14 февраля Облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -2..-8°C, по юго-западу 0, -1°C. В Минске облачно с прояснениями. Небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха утром -5..-6°C, днем -3..-5°C, вечером -7..-9°C.

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▪ Опубликовано 14.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36293 | Новости в RSS.

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