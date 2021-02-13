Прогноз погоды по Беларуси на день 13 февраля

Облачно с прояснениями. На большей части территории Гомельской и Могилевской областей снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. На остальной территории страны в отдельных районах небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный ,на большей части территории сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -7..-13°С, по западу -2 ..-6°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Местами по городу возможен небольшой снег (вероятность осадков 30-40%), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный сильный порывистый. Температура воздуха утром -13..-15°С, днем -10..-12°С, вечером -8..-10°С.