 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

  13 февраля (суббота) на большей части территории страны сохранится сильный ветер порывами до 15-20 м/с, ночью и утром во многих районах метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны - сильный снег. В Минске 13 февраля (суббота) по городу ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»

▪ Опубликовано 12.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36288

Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».

 → ВСЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 