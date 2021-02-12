Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

13 февраля (суббота) на большей части территории страны сохранится сильный ветер порывами до 15-20 м/с, ночью и утром во многих районах метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны - сильный снег. В Минске 13 февраля (суббота) по городу ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.