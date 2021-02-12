Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!
13 февраля (суббота) на большей части территории страны сохранится сильный ветер порывами до 15-20 м/с, ночью и утром во многих районах метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны - сильный снег. В Минске 13 февраля (суббота) по городу ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 12.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36288
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