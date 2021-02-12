Прогноз погоды по республике на 13-15 февраля

13 февраля погоду в стране будет формировать ветреная западная часть циклона с центром над территорией Брянской области России. Облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром во многих районах ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны сильный снег. Днем в западных и центральных районах республики местами небольшой снег, по востоку страны снег, в отдельных районах метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью -12..-17°С, днем -7..-13°С, по западу она составит -2..-6°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Облачно с прояснениями.

14 февраля скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с севера Европы. На большей части территории страны пройдет кратковременный снег, слабая метель. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью от -5°С по западу до -17°С по востоку республики, днем -4..-10°С, в западных районах -1..-3°С.

15 февраля погоду в стране обусловит неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с северных широт. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах республики кратковременный снег, ночью слабая метель. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью -13..-20°С, при прояснениях -21..-25°С, днем -8..-15°С; по юго-западу страны она составит ночью -9..-12°С, днем -4..-7°С.