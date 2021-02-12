Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 февраля Облачно. Во многих районах снег, местами метель. По востоку республики временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -10..-15°С. Сегодня в Минске: облачно. Временами снег (вероятность осадков 80-90%), местами по городу метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный сильный порывистый. Температура воздуха утром -13..-14°C, днем -11..-13°C, вечером -12..-14°C.

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▪ Опубликовано 12.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36284 | Новости в RSS.

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