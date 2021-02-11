Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!
12 февраля (пятница) по востоку республики ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ночью по востоку, утром и днем на большей части территории – усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 11.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36283
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