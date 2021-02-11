Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

12 февраля (пятница) по востоку республики ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ночью по востоку, утром и днем на большей части территории – усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.