Прогноз погоды по республике на 12-14 февраля

12 февраля погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины на Брянскую область. Облачно. Во многих районах пройдет снег, местами метель. По востоку республики временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный порывистый, ночью по востоку, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью -12..-18°С, днем -10..-15°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Сложные погодные условия.

13 февраля погоду в стране будет формировать ветреная тыловая часть циклона, смещающегося с территории Брянской области на Тульскую область России. Облачно, днем с прояснениями. На большей части территории ожидается снег, метель; ночью и утром по юго-востоку республики пройдет сильный снег, на дорогах снежные заносы. Ветер северный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -13..-18°С, днем -7..-14°С, по юго-западу она составит -3..-6°С.

14 февраля скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с севера Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременный снег. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью от -5°С по западу до -17°С по востоку республики, днем -5..-11°С, в западных районах -1..-4°С.