Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 11 февраля Преобладание облачной погоды. В северо-западных и центральных районах небольшой снег. По юго-востоку республики снег, временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, по юго-востоку порывистый. Максимальная температура воздуха -7 -13°С. Сегодня в Минске: облачно. Небольшой снег (вероятность осадков 70-80%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха утром -12..-14°С, днем -11..-13°С, вечером -12..-14°С.

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▪ Опубликовано 11.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36279 | Новости в RSS.

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