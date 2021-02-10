Прогноз погоды по республике на 11-13 февраля

11 февраля погодные условия в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, днем по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта от циклона с центром над территорией Украины. Преобладание облачной погоды. Во многих районах пройдет небольшой снег. Днем по юго-востоку республики ожидается снег, временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха в течение суток -8..-14°С, ночью по северной половине -15..-20°С. Атмосферное давление будет расти.

Сложные погодные условия.

12 -13 февраля погоду в стране будет формировать ветреная тыловая часть циклона, отходящего с территории Украины на центральные районы Европейской части России.

12 февраля облачно. Временами снег, метель; по юго-востоку страны сильный снег, на дорогах снежные заносы. Ветер северный порывистый, ночью местами, утром и днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха ночью -13..-18°С, днем -10..-15°С.

13 февраля облачно, днем с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине страны снег, метель; ночью и утром по юго-востоку республики местами сильный снег, на дорогах снежные заносы. Ветер северный порывистый, на большей части сильный порывистый. Температура воздуха ночью -12..-17°С, днем -7..-14°С, по юго-западу она составит -4..-6°С.