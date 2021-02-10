Существенных изменений в режимах рек не ожидается

По состоянию на 10 февраля на реках страны наблюдается ледостав толщиной от 8 см до 31 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи.

На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Лукомское, Дривяты, Нарочь и Червоное отмечается сплошной ледяной покров, толщина льда увеличилась и составляет 21-35 см.

На реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-13 см за сутки. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, Соже у г. Славгород, притоках Припяти реках Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка.

В ближайшие дни существенных изменений в уровенном и ледовом режимах рек не ожидается.