Прогноз погоды по республике на 10-12 февраля

10 февраля погодные условия в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. В ночные и утренние часы местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -11..-17°С, при прояснениях -18..-20°С, днем -7..-13°С, по югу республики она составит -4..-6°С. Атмосферное давление будет расти.

Сложные погодные условия.

11 февраля республика окажется под влияние атмосферных фронтов от Балканского циклона с центром над территорией Украины. Облачно, ночью с прояснениями. Временами снег, утром и днем местами, преимущественно по юго-восточной половине страны, ожидается сильный снег, слабая метель, снежные заносы. Ветер северо-восточный, северный умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха ночью -11..-18°С, при прояснениях до -19..-21°С, днем -8..-14°С; по югу страны ночью она будет -9..-10°С, днем -5..-7°С.

12 февраля погоду в стране будет формировать в основном ветреная тыловая часть циклона, отходящего с территории Украины на центральные районы Европейской части России. Облачно. Временами снег, местами по юго-востоку страны сильный снег. Ночью местами, днем во многих районах страны ожидается метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный, северный порывистый, ночью местами, днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью -12..-19°С, днем -11..-16°С.