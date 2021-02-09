Прогноз погоды по Беларуси на день 9 февраля

Преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдет снег, по восточной половине сильный снег. На большей части территории ожидается метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный порывистый, по северо-восточной половине страны сильный порывистый. Максимальная температура воздуха днем -6..-11°C.

В Минске днем: облачно. Снег (вероятность осадков более 90%), временами сильный снег. Метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный сильный порывистый. Температура воздуха утром -10..-11°C, днем -8..-10°C, вечер -11..-13°C.