Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

9 февраля (вторник) ночью и утром во многих районах, днем по восточной половине страны ожидается сильный снег. На большей части территории – метель, на дорогах – снежные заносы. Ночью и утром на большей части территории, днем по северо-восточной половине страны ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с.

В Минске 9 февраля (вторник) временами сильный снег. Метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.