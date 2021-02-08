Прогноз погоды по республике на 9-11 февраля

9 февраля погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона с центром над территорией Украины. Преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдет снег, ночью и утром во многих районах, днем по восточной половине ожидается сильный снег. На большей части территории республики метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица.Ветер восточный порывистый, ночью и утром на большей части, днем по северо-восточной половине страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью -9..-15°С, по северо-востоку при прояснениях -16..-19°С, температура воздуха днем -6..-11°С. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать, днем существенно не изменится.

10 февраля погоду в основном будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами пройдет кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -12..-18°С, при прояснениях до -20°С; днем -8..-15°С.

Ухудшение погодных условий.

11 февраля сохранится преобладающее влияние холодных воздушных масс, ночью по юго-западу, днем на большей части страны погоду будет формировать система фронтальных разделов, связанная с южным циклоном с центром над западной Украиной. Облачно, ночью с прояснениями. В ночные часы преимущественно по юго-западной половине страны, днем на большей части территории пройдет снег, днем местами сильный снег, метель, снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха ночью -11..-18°С, при прояснениях до -20..-22°С; днем -8..-14°С, по югу -5..-7°С.