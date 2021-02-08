Прогноз погоды по Беларуси на день 8 февраля

Облачно с прояснениями. Преимущественно по южной половине снег. По юго-западу сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный до порывистого, по юго-западу сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -8..-14°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром -16..-18°С, днем -10..-12°С, вечером -11..-13°С.