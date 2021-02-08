Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 8 февраля
Облачно с прояснениями. Преимущественно по южной половине снег. По юго-западу сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный до порывистого, по юго-западу сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -8..-14°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром -16..-18°С, днем -10..-12°С, вечером -11..-13°С.
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▪ Опубликовано 08.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36263 | Новости в RSS.
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