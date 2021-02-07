Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

8 февраля (понедельник) в ночные и утренние часы в центральных и северо-восточных районах республики минимальная температура воздуха понизится до -25 -28. В дневные часы по юго-западу ожидается усиление восточного ветра порывами до 15-20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. По Минску: 8 февраля (понедельник) минимальная температура воздуха в окрестностях города составит -25 -27.

Оранжевый уровень опасности.