Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
8 февраля (понедельник) в ночные и утренние часы в центральных и северо-восточных районах республики минимальная температура воздуха понизится до -25 -28. В дневные часы по юго-западу ожидается усиление восточного ветра порывами до 15-20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. По Минску: 8 февраля (понедельник) минимальная температура воздуха в окрестностях города составит -25 -27.
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▪ Опубликовано 07.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36261
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