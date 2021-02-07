Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 февраля Переменная облачность. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, по юго-западу страны порывистый. Температура воздуха максимальная днем -9..-15°C, местами до -17°C. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха утром -19..-21°C, в окрестностях города -23..-25°C; максимальная днем -13..-15°C, вечером -18..-20°C.

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▪ Опубликовано 07.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36260 | Новости в RSS.

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