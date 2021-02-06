Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 февраля Переменная облачность. Утром местами небольшой снег, слабый туман. Днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -9..-15°С, по юго-западу -6.. -8°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром -12.. -15°С, днем -11.. -13°С, вечером -14.. -17°С.

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▪ Опубликовано 06.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36258 | Новости в RSS.

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