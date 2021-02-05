Прогноз погоды по республике на 6-8 февраля

6 февраля территория Беларуси будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления и холодных неустойчивых воздушных масс. Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью и утром местами пройдет небольшой снег. Днем без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный.Температура воздуха ночью -12..-18°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -19..-22°С, в южных районах она составит -8..-11°С; днем -9..-15°С, по юго-западу -6..-8°С. Атмосферное давление будет расти.

Ожидается усиление морозов.

7 февраля погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, арктического происхождения.переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный, днем в юго-западных районах порывистый. Температура воздуха ночью -16..-23°С, местами -24..-26°С, днем -8..-15°С.

8 февраля республика останется в холодной воздушной массе арктического происхождения. Ночью по югу, а в дневные часы преимущественно по юго-западной половине страны скажется влияние фронтальной системы, которая переместится с территории Украины. Облачно с прояснениями. Ночью по югу, днем преимущественно по юго-западной половине страны пройдет снег, местами ожидается метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточной четверти умеренный, по юго-западу порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -17..-24°С, при прояснениях -25..-28°С, по юго-западу -10..-16°С, днем -7..-15°С.