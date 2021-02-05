На реках страны наблюдаются колебания уровней воды

По состоянию на 5 февраля ледостав толщиной 5-31 см отмечается на Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Немане у г. Мосты, Вилии у д. Стешицы и д. М.Свирянки, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев и г. Славгород. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Днепре и Припяти наблюдается ледостав с полыньями.

На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Лукомское, Дривяты, Нарочь и Червоное сохраняется сплошной ледяной покров толщиной от 11 см до 30 см.

На реках страны наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-11 см за сутки.

На Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород и притоке Припяти реке Птичь у д. 1-я Слободка уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

В ближайшие дни морозная погода будет способствовать усилению ледообразования и нарастанию толщины льда на водных объектах страны.