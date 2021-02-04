Прогноз погоды по республике на 5-7 февраля

5 февраля территория Беларуси будет находиться под влиянием холодных неустойчивых воздушных масс.Ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью порывистый, по юго-востоку местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью будет -11..-17°С, в южных районах она составит -8..-10°С, днем -4..-10°С. Атмосферное давление ночью будет интенсивно расти, днем – существенно не изменится.

Ожидается усиление морозов. Переменная облачность.

6 февраля ночью сохранится влияние неустойчивой холодной воздушной массы, днем с Ботнического залива на территорию страны распространится область повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами ожидается небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, северный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -13..-18°С, местами воздух будет охлаждаться до -20°С, по югу она составит -10..-12°С, днем -7..-14°С.

7 февраля погоду в стране будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, днем в крайних юго-западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по Брестской области пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный, днем в юго-западных районах порывистый. Температура воздуха ночью -15..-22°С, местами -23..-25°С, днем -7..-14°С.