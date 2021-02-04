Прогноз погоды по Беларуси на день 4 февраля

Преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, в южных районах с дождем), местами сильный снег, мокрый снег. Утром по южной половине, днем местами по стране сохранится туман. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, северный порывистый, местами по юго-востоку сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -2..-8°C, по югу -1.. +3°C.

В Минске преобладание облачной погоды. Временами осадки (в основном снег, мокрый снег) (вероятность осадков 80-90 %). Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, северный порывистый. Температура воздуха утром -3..-5°C, днем -5..-7°C, вечером -8..-10°C.