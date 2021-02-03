Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Наблюдающиеся по республике туманы, в период с 22 часов 20 минут 3 февраля (среда) до 4 часов 4 февраля (четверг), распространятся на южную половину страны и сохранятся в утренние часы. Видимость в тумане 100-500 м.
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▪ Опубликовано 03.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36245
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