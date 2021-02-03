Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Наблюдающиеся по республике туманы, в период с 22 часов 20 минут 3 февраля (среда) до 4 часов 4 февраля (четверг), распространятся на южную половину страны и сохранятся в утренние часы. Видимость в тумане 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.