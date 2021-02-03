Прогноз погоды по республике на 4-6 февраля

4 февраля территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с территории Западной Европы через южные районы нашей страны на восток. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, в южных районах с дождем), местами сильный снег, мокрый снег. В отдельных районах прогнозируются гололед, налипание мокрого снега, ночью и утром слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, северный порывистый, днем местами по юго-востоку сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -2..-8°С, по югу -1..+3°С; ночью по северу республики -9..-11°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем интенсивно расти.

Похолодает. Ожидается облачная с прояснениями погода.

5 февраля республика окажется в холодной, неустойчивой воздушной массе, поступающей со Скандинавского полуострова. Местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, ночью местами по юго-востоку порывистый. Температура воздуха ночью -8..-14°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -15..-17°С, днем -3..-10°С.

6 февраля ночью сохранится влияние неустойчивой холодной воздушной массы. Днем с Ботнического залива на территорию страны распространится область повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, северный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью -10..-17°С, при прояснениях она составит -18..-20°С, днем -5..-12°С.