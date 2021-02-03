Прогноз погоды по Беларуси на день 3 февраля

Облачно. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, в южных районах с дождем). Местами туман. По югу республики во многих районах, на остальной территории местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -2..+4°С. Сегодня в Минске: облачно. Временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков 80-90%). Местами по городу слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем -1..+1 °С, вечером -1.. +1 °С.