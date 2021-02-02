Прогноз погоды по республике на 3-5 февраля

3 февраля Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы и теплых воздушных масс. Облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, в южных районах с дождем). Местами туман. По югу республики во многих районах, на остальной части территории местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0°С в западных районах до -10°С по востоку страны; днем она составит -2..+3°С. Атмосферное давление ночью и утром будет интенсивно падать, днем существенно не изменится.

4 февраля погоду в стране будет определять система фронтов, смещающаяся через юг Беларуси. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами прогнозируется снег, мокрый снег, по югу с дождем. Местами по стране ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток преимущественно по южной половине страны -4..+3°С, в северных районах -5..-9°С, ночью по Витебской области при прояснениях до -12°С.

Похолодает.

5 февраля республика окажется в холодной, неустойчивой воздушной массе, поступающей со Скандинавского полуострова.Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8..-14°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -15..-17°С, днем -3..-10°С.