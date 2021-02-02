Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 февраля Переменная облачность. По северо-западной половине небольшой снег, слабая метель. Утром местами по республике туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, на северо-западе местами порывистый. Максимальная температура воздуха -3 ..-9°С, по юго-западу республики -2..+1°С. Сегодня в Минске: переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%), лишь вечером небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). Утром местами по городу туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром -11..-15°С, днем -5..-8 °С, вечером -5.. -6 °С.

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▪ Опубликовано 02.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36234 | Новости в RSS.

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