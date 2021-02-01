Прогноз погоды по республике на 2-4 февраля

2 февраля Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, днем по северо-западной половине страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем по северо-западной половине небольшой снег. Ночью и утром местами по республике туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый до умеренного, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -9..-15°С, местами -16..-20°С; максимальная днем -3..-9°С, по юго-западу -2..+1°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем – падать.

3-4 февраля погоду будут определять фронтальные системы, смещающиеся с территории Западной Европы, вслед за которыми начнет распространяться теплая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода.

3 февраля временами снег, мокрый снег, дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0°С по юго-западу до -10°С по востоку страны, днем -3..+4°С, по юго-западу до +5°С.

4 февраля временами снег, мокрый снег, по югу с дождем. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток преимущественно по южной половине страны -4..+3°С, в северных районах -5..-9°С, ночью по Витебской области при прояснениях до -12°С.