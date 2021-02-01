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Прогноз погоды по Беларуси на день 1 февраля

синоптическая картаОблачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь местами по северу пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит -3..-8°C.

В Минске днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром -6..-8°C, днем -5..-7°C, вечером -7..-10°C.


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▪ Опубликовано 01.02.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36230 | Новости в RSS.

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