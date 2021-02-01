Прогноз погоды по Беларуси на день 1 февраля

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь местами по северу пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит -3..-8°C.

В Минске днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром -6..-8°C, днем -5..-7°C, вечером -7..-10°C.