Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 31 января Облачно с прояснениями. Местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -1..-6°C. В Минске облачно с прояснениями. Местами по городу возможен небольшой кратковременный снег (вероятность осадков 30-40 %). Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром -3..-5°C, днем -2..-4°C, вечером -4..-6°C.

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▪ Опубликовано 31.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36227 | Новости в RSS.

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