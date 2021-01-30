Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 января Преобладание облачной погоды. По Брестской и Гомельской областям снег, на остальной территории страны местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-5°С. Сегодня в Минске: преобладание облачной погоды. Местами по городу возможен небольшой снег (вероятность осадков 30-40%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром -5..-6°С, днем -3..-5 °С, вечером -4.. -5 °С.

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▪ Опубликовано 30.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36225 | Новости в RSS.

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