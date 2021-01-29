Прогноз погоды по республике на 30-31 января, 1 февраля

30 января погоду в нашей стране будут определять область пониженного атмосферного давления, днем в южных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью преимущественно по северо-восточной половине республики пройдет кратковременный снег. Днем по Брестской и Гомельской областям снег, а на остальной территории страны местами ожидается небольшой снег. Ночью в северных районах слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного, ночью по северу страны порывистый. Температура воздуха ночью -4..-10°С, днем -1..-6°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

Сохранится облачная с прояснениями погода.

31 января республика останется в неустойчивой прохладной воздушной массе, ночью по юго-восточной части страны скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с юга Польши. Местами по стране, а в ночные часы по Брестской, Гомельской и Могилевской областям на большей части территории пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -4..-10°С, при прояснениях до -12°С, днем -1..-6°С.

1 февраля погоду в стране будет определять неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с юга Балтики. Местами по стране прогнозируется небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -5..-12°С, при прояснениях-13..-15°С, днем -1..-7°С.