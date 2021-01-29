Холодная погода замедлит процессы разрушения льда на водных объектах

В истекший период (26-28 января) погодные условия способствовали дальнейшему таянию ледяного покрова и разрушению ледяных образований. Полностью очистились от ледяных образований Вилия у г. Вилейка и ее приток река Страча у д. Ольховка, притоки Немана (река Россь у д. Студенец), Днепра (река В. Брагинка у д. Р. Журавлева), Березины (река Бобр у д. Куты). Вскрылись притоки Сожа реки Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш, приток Западной Двины река Кривинка у д. Добригоры, притоки Немана реки Ольшанка у д. Богданово и Гавья у д. Лубинята, а также приток Припяти река Неслуха у а.г. Рудск.

По состоянию на 29 января на большинстве рек страны отмечается ледостав и ледостав с полыньями.

На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Лукомское, Дривяты, Нарочь и Червоное сохраняется ледостав. На льду отмечается снежный покров, в связи с чем следует помнить, что снег на замерзшем водоеме скрывает лунки, а также делает лед менее прочным, при передвижении по льду необходимо соблюдать осторожность.

На большинстве рек страны наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-36 см.

На Немане у г. Белица, Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты и притоке Припяти реке Птичь у д. 1-я Слободка уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на 2-46 см.

В ближайшие дни холодная погода замедлит процессы разрушения льда на водных объектах страны.