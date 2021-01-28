Прогноз погоды по Беларуси на 29-31 января

29 января погоду будут определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, и атмосферные фронты. Ночью облачно с прояснениями, днем ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдет снег, ночью местами по востоку сильный снег. В отдельных районах прогнозируются слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью переменных направлений слабый до умеренного, днем западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью -2..-8°С, при прояснениях до -10°С, днем 0..-5°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

Облачно с прояснениями.

30-31 января республика останется в неустойчивой холодной воздушной массе, лишь днем 30 января по югу, а ночью 31 января по юго-востоку страны скажется влияние фронтальной системы смещающейся с юга Польши.

30 января местами по стране, а днем по югу республики на большей части территории пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -4..-10°С, при прояснениях до -12°С, днем -1..-6°С.

31 января местами по стране, а ночью по юго-востоку республики на большей части территории пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -4..-10°С, при прояснениях до -12°С, днем -1..-6°С.