Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 января Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, по Гомельской и Могилевской областям временами снег, мокрый снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -4..+1°C. В Минске облачно с прояснениями. Утром небольшие осадки, в основном снег (вероятность осадков 60-70 %), днем без существенных осадков (вероятность осадков 10-15 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром -1..-3°C, днем -1..-3°C, вечером -2..-4°C.

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▪ Опубликовано 28.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36216 | Новости в RSS.

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