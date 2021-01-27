Прогноз погоды по республике на 28-30 января

28 января погоду в стране будет определять прохладная влажная воздушная масса, днем по востоку скажется влияние атмосферного фронта.Ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах республики пройдут небольшие осадки, днем по востоку временами осадки в виде снега, мокрого снега. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -1..-7°С, при прояснениях до -9°С, днем она составит -4..+1°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

Сохранится облачная с прояснениями погода.

29 января погоду в Беларуси будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное в холодной влажной воздушной массе, и фронтальные разделы. Временами прогнозируется снег. Ночью и утром местами слабые туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет -3..-8°С, при прояснениях до -11°С, днем 0..-5°С.

30 января сохранится влияние поля пониженного атмосферного давления. Местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -5..-10°С, при прояснениях до -14°С, днем -1..-6°С.