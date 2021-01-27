Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 27 января. Преобладание облачной погоды. Временами осадки (в основном снег, мокрый снег). В отдельных районах налипание мокрого снега. Местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха -3.. +2°С. В Минске: временами снег, мокрый снег (вероятность осадков 70-80%), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром и днем -1.. +1°С, вечером 0.. -2°C.

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▪ Опубликовано 27.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36211 | Новости в RSS.

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