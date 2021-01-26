Прогноз погоды по республике на 27-29 января

27 января погоду будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с территории Беларуси на Псковскую область России. Ожидается облачная погода. Прогнозируются осадки (в основном снег, мокрый снег). В ночные и утренние часы местами сильные осадки, метель. Днем в отдельных районах налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений порывистый, ночью и утром на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток -3..+2°С.

28 января погоду в стране обусловит поле пониженного атмосферного давления, сформированное в более прохладной воздушной массе, днем по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране, а днем в Гомельской и Могилевской областях на большей части территории кратковременный снег. В отдельных районах слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -1..-7°С, при прояснениях до -9°С, днем -4..+1°С.

29 января погоду в Беларуси будет определять прохладная воздушная масса и малоактивные атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода. временами снег. Ночью и утром местами слабые туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -2..-9°С, при прояснениях до -11°С, днем -5..+1°С.