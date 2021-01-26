Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

26 января (вторник) ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории республики ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель. Ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы по югу местами до 21-23 м/с. 27 января (среда) ночью и утром на большей части республики сохранится ветер порывами 15-20 м/с, в отдельных районах 21-23 м/с.

По Минску: 26 января (вторник) временами ожидаются сильные осадки (дождь, днем переходящий в мокрый снег). Во второй половине дня ожидается метель и усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

27 января (среда) в ночные часы сохранится ветер порывами 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.