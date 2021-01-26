Прогноз погоды по Беларуси на день 26 января.

Облачно. Временами осадки (снег, мокрый снег, дождь). На большей части территории сильные осадки, метель. Местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений порывистый, во многих районах республики сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -1..+5°С. Сегодня в Минске: осадки (дождь, переходящий в мокрый снег), временами сильные осадки (вероятность осадков более 90 %). Во второй половине дня метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений порывистый, во второй половине дня сильный порывистый. Температура воздуха утром +2..+3°С, днем +1..+2°С, вечером 0.. -1 °С.