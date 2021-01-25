Прогноз погоды по республике на 26-28 января

26 января погоду будет определять южный циклон, смещающийся через территорию Беларуси. Ожидается облачная погода. Временами осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории сильные осадки, метель. Местами налипание мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем во многих районах республики сильный порывистый, в дневные часы по югу местами шквалистый. Температура воздуха в течение суток -2..+4°С.

27 января погоду будет определять тыловая часть циклона, смещающегося с территории Беларуси на Псковскую область России. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики снег, мокрый снег, ночью местами сильный снег, метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый, ночью и утром во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0..-5°С, днем -3..+2°С.

28 января погоду в стране обусловит поле пониженного атмосферного давления, сформированное в более прохладной воздушной массе и атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -1..-6°С, при прояснениях до -9°С, днем -4..+1°С.