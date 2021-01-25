При передвижении по льду необходимо соблюдать осторожность

В истекший период (21-24 января) повышение температуры воздуха способствовало таянию льда на водных объектах страны, в ледовом покрове увеличились пространства с открытой водной поверхностью. Вскрылся приток Вилии река Узлянка у д. Узла, полностью очистился от ледяных образований приток Днепра река Добысна у д. М. Рудня.

По состоянию на 25 января на большинстве рек бассейнов Западной Двины, Немана, Вилии, Днепра, Березины, Сожа и Припяти отмечается ледостав (толщиной до 24 см) и ледостав с полыньями, лед потемнел, появилась вода на льду.

На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Лукомское, Дривяты, Нарочь и Червоное отмечается ледостав толщиной от 16 см до 33 см, однако структура льда изменилась, при передвижении по льду необходимо соблюдать осторожность.

На Западной Двине, Днепре на участке Орша – Могилев и Соже у г. Кричев наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-17 см за сутки. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Немане, Вилии, Березине и Припяти отмечается рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-18 см. На Вилии у д. Стешицы, Березине у г. Березино и ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

В ближайшие дни будет происходить дальнейшее таяние ледяного покрова, на большинстве рек будет преобладать рост уровней воды.