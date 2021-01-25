Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
26 января (вторник) ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории республики ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель. Ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы по югу местами до 21-23 м/с. 27 января (среда) ночью и утром на большей части республики сохранится ветер порывами 15-20 м/с, в отдельных районах 21-23 м/с.
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▪ Опубликовано 25.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36202
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