Прогноз погоды по Беларуси на день 25 января.

Облачная погода. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег), местами в западных районах сильный снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+5°С, по Гомельской области до +7°С. Сегодня в Минске: облачно. Во второй половине дня временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80-90%). Местами по городу туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром +2.. +3°С, днем +2.. +3°С, вечером +1.. +2 °С.