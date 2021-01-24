Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 января. Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+6°C. В Минске: во второй половине дня кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег) (вероятность осадков 60-70%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -1, +1°C , днем +1.. +3°C, вечером 0.. +2°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 24 января.»

▪ Опубликовано 24.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36199 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 24 января.».